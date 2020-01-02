Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı.

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle Son Sokak'taki Irlamaz Çayı yakınında bulunan yeşil alana gezdirilmek için çıkarılan kedi, saat 16.00 sıralarında 6 metrelik ağaca tırmandı. Sahibi, kediyi tırmandığı ağacın tepesinden indirmeyi başaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, seyyar merdivenle ağaç tepesine çıkıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Sahibi, kedisini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.


Yeni Mahalle, Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
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