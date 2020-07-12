Ağaçta kalan yavru kedi için seferber oldular - Son Dakika

Ağaçta kalan yavru kedi için seferber oldular

Ağaçta kalan yavru kedi için seferber oldular -Mahalleli kurtarılan kediyi ve annesini besledi -Anne kedi yavrusu kurtarılınca hemen yanına gitti Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bir ağaçta sıkışan yavru kedi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta kalan yavru kedi için seferber oldular

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-Mahalleli kurtarılan kediyi ve annesini besledi

- Anne kedi yavrusu kurtarılınca hemen yanına gitti

DÜZCE - Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bir ağaçta sıkışan yavru kedi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılmasının ardından bölgede bulunan vatandaşlar yavru kedi ve annesine süt ile mama vererek sahiplendiler.

Düzce'nin Güzelbahçe Mahallesi'nde bir ağaca tırmanan kedi bir daha geri inemedi. Anne kedi yavrusunu aşağıya indirmek için çaba sarf ettiyse de başarılı olamadı. Bölgede oturan Rezzan Demirdağ yürüyüş yaptığı esnada durumu fark edince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler ağaçta sıkışan yavru kediyi kurtararak vatandaşlara teslim etti. Anne kedi yavrusunun kurtarıldığını görünce uzaklardan hemen yavrusunun yanına geldi. Yavrusu ile uzun süredir ayrı olan anne kedi minik kedinin yanından ayrılmadı.

Çevredeki vatandaşlar ve çocuklar aç olduklarını düşündükleri anne kedi ve yavru kedi için mama ve süt getirerek verdiler. Durumu itfaiyeye bildiren Rezzan Demirdağ, "Ben sabahları yürüyüş yapıyorum. Bir kedinin bağırdığını duydum. Baktım sonra yavrusu ağaçta. Onu indirmeye çalışıyor ama indiremiyor. Sonra ikinci bir tur attım durum yine aynı şekilde idi. Komşulardan merdiven istedik ama kimseden bir şey bulamayınca İtfaiye ekiplerini aradık. Sağolsun geldiler kurtardılar. Yavrusu ile beraber şu anda mutlu" diye konuştu.

Anne kedi ve yavru kedi vatandaşların getirdiği mamalardan yemesinin ardından gözden kayboldu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağaçta kalan yavru kedi için seferber oldular - Son Dakika
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