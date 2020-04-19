Ağaçta kanadı ipe dolanan karga kurtarıldı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, ağaçta kanadına ip dolanması sonucu mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karga, doğal yaşama bırakıldı.

Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde, karganın mahsur kaldığını gören Hanifi Arlı, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanadına ip dolanan kargayı kurtarmak için, itfaiye merdivenini kullanarak ağaca tırmandı. Ekiplerin kurtarma çalışması sonucu, karga asılı kaldığı ağaç dalından indirildi. Herhangi bir yerinde yaralanma olmayan karga, doğal hayata bırakıldı.

Bahçede gezerken ağaç dalında bir karganın mahsur kaldığını fark ettiğini belirten Arlı," Bunun üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekipleri mahalleye gelerek itfaiye aracının merdiveni ile ağaca çıkıp, kanadına ip dolanan kargayı yerinden alarak indirdiler. Karganın herhangi bir yerinde yaralanma olmadığı için kargayı doğal hayata salıverdik" dedi.