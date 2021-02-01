-Ağaçta mahsur kalan atmacanın yardımına Güdül Belediyesi koştu - Son Dakika

-Ağaçta mahsur kalan atmacanın yardımına Güdül Belediyesi koştu

ANKARA - Ağaçta mahsur kalan 'atmaca'yı fark eden ve anında müdahale eden Güdül Belediyesi ekipleri atmacayı kurtararak özgür bıraktı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye ekiplerinin ağaçta kalan bir atmacayı kurtardığını belirtti.

Başkan Yalçın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sorgun mahallemizde devam eden kar temizliği çalışmaları esnasında ağaçta mahsur kalan Atmacayı farkederek anında müdahale eden ve özgürlüğüne tekrar kavuşturan personellerimize teşekkür ediyorum. Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündeki hayvanlara karşı merhametli olunuz ki, semadakiler de size merhamet etsin. - Hz. Muhammed (sav).