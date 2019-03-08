Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

44 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ulu Camii'nin önündeki ağaçta bir güvercinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkan görevliler, kuşu sıkıştığı yerden çıkararak doğaya bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, İtfaiye, Güncel
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