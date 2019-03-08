Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı
44 dakika önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Ulu Camii'nin önündeki ağaçta bir güvercinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
aracının merdiveniyle ağaca çıkan görevliler, kuşu sıkıştığı yerden çıkararak doğaya bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:27 Kaynak: AA
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