Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Aksaray'da ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Aksaray'da ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir güvercinin ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede adrese gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveni marifeti ile kuşun mahsur kaldığı ağacın üst kısmına ulaştı. Kuşun ayağındaki ipi çıkartan itfaiye görevlisi, kuşu yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar doğaya bıraktı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:39 Kaynak: İHA
Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa
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