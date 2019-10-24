Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı
Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçe merkezindeki ağaçta karganın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ağaca çıkarak kargayı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Saatlerce mahsur kaldığı yerden kurtarılan karga, uçarak bölgeden uzaklaştı.

İtfaiye, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi
İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor Afyon kendisine zarar veren vatandaşa müdahale kamerada Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:12:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]