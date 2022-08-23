Merkez Kayabaşı Sokak'ta ağaçta sallanan kargayı gören vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaçta asılı kalan ve kanatlarının üzerinde yaralar oluşan kargayı itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla ulaştı. İtfaiye eri elindeki bıçakla önce ağaçtan ipi keserek kargayı güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Daha sonra karganın ayağına dolaşan ipi kesen itfaiye ekipleri, kargaya su içirdi. Uzun süreden beri ağaçta mahsur kaldığı anlaşılan karga daha sonra itfaiye müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kars, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı - Son Dakika

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