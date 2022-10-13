Olay Esentepe Mahallesi Kurmaylar Sitesinde meydana geldi. Ağaca çıkan bir kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdivenin yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Ağaçta mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika

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