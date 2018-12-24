Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye ve Vatandaşlar Seferber Oldu

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye ve Vatandaşlar Seferber Oldu

1 saat önce

Antalya'da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye ve Vatandaşlar Seferber Oldu, System.String[]
Antalya'da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedinin düşme tehlikesine karşı battaniye açan vatandaşlar ise ağacın etrafında adeta tur attı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki Platin Sitesi'nde yaşandı. Sitenin bahçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye aracının merdiveni ile ağaca yükselen bir itfaiye eri elindeki çubuk yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmak isterken, vatandaşlar ise kedinin düşme tehlikesine karşı ağacın altına battaniye açtı. Vatandaşların ağaç etrafında sürekli hareket ederek adeta tur atması renkli görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle seyrederken, bazı vatandaşlar da yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldılar. Kedi uğraşlar sonucu ağaçtan indirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:59 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:03:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye ve Vatandaşlar Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]