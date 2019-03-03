Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldular

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldular

15 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldular, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi fark etti. Bir grup çevre sakini, kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla kedinin kaldığı noktaya çıktı. Ancak ürken kedi, zor da olsa kendi imkanlarıyla indi. Meraklı gözlerle olayı izleyen çevre sakinleri, itfaiyenin çabasını alkışladı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:33 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, İtfaiye, Güncel
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