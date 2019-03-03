Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldular
15 dakika önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Bahçelievler Mahallesi
Aşkabat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi fark etti. Bir grup çevre sakini, kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla kedinin kaldığı noktaya çıktı. Ancak ürken kedi, zor da olsa kendi imkanlarıyla indi. Meraklı gözlerle olayı izleyen çevre sakinleri, itfaiyenin çabasını alkışladı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:33 Kaynak: DHA
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