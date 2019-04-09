Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir çınar ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir çınar ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kılıçarsal Caddesi, İznik Kaymakamlığının bahçesindeki çınar ağacında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine merdivenli araçla gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden indirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:05 Kaynak: AA
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