Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Gelince Kendi Çabasıyla Kurtuldu (2)- Yeniden

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Gelince Kendi Çabasıyla Kurtuldu (2)- Yeniden

7 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Gelince Kendi Çabasıyla Kurtuldu (2)- Yeniden, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında  Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. Uzun süre tutunduğu ağacın gövdesinde hareketsiz şekilde duran kedi için itfaiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye eri merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkarken, bu sırada kedi hızla ağaçtan inmeyi başardı. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, koşarak gözden kayboldu.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:28 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, İtfaiye, Güncel
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