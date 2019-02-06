Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, İtfaiye Gelince Kendi Çabasıyla Kurtuldu (2)- Yeniden
7 dakika önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi
Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. Uzun süre tutunduğu ağacın gövdesinde hareketsiz şekilde duran kedi için itfaiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye
eri merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkarken, bu sırada kedi hızla ağaçtan inmeyi başardı. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, koşarak gözden kayboldu.
- Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:28 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor