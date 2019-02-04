Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerince indirildi.
Ortaca
ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi
Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerince indirildi.
Dalyan Mahallesi Gül Sokak'ta bir kedinin tırmandığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi, itfaiye merdiveni yardımıyla ağaçtan indirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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