Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerince indirildi.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerince indirildi.

Dalyan Mahallesi Gül Sokak'ta bir kedinin tırmandığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi, itfaiye merdiveni yardımıyla ağaçtan indirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Ortaca Belediyesi, Ortaca, İtfaiye, Güncel
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