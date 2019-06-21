Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Adana'da, bir ağaçta mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]
Adana'da, bir ağaçta mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesi Fatih Terim Sokağı'nda, ağaç üzerinde mahsur kalan kediyi gören bir esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekibi, merdivenle ağaca tırmanarak kediyi bulunduğu yerden indirdi.
Kedinin 3 gündür ağaçtan inemediğini belirten esnaf, hayvanı sahiplendi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:20 Kaynak: AA
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