Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
1 saat önce
Adana'da, bir ağaçta mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:20 Kaynak: AA
'da, bir ağaçta mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı. Merkez Seyhan
ilçesi Fatih Terim
Sokağı'nda, ağaç üzerinde mahsur kalan kediyi gören bir esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekibi, merdivenle ağaca tırmanarak kediyi bulunduğu yerden indirdi.
Kedinin 3 gündür ağaçtan inemediğini belirten esnaf, hayvanı sahiplendi.
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