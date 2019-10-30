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Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

18 dakika önce

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ağaca çıkan ve inemeyince 3 gün boyunca mahsur kalan kedi mahalle esnafının haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ağaca çıkan ve inemeyince 3 gün boyunca mahsur kalan kedi mahalle esnafının haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayip Erdoğan Bulvarında 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi, tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı. Esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi merdivenle yanına çıkıp kurtardı.

Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen esnaf, son çare olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiklerini yapılan çalışma sonucunda kedinin ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırıkhan, İtfaiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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