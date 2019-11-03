Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.


Dalyan Mahallesi Gülpınar Caddesi üzerinde bulunan ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı bilgisini alan Ortaca Belediyesi Dalyan Hayvan Barınağı kipleri çalışma başlattı.


Ekipler kısa sürede ağaçta mahsur kalan kediyi buradan alarak indirdi.


Kurtarılan kedi salıverildi. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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