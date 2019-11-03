Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
6 saat önce
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.
Dalyan Mahallesi Gülpınar Caddesi üzerinde bulunan ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı bilgisini alan Ortaca Belediyesi Dalyan Hayvan Barınağı kipleri çalışma başlattı.
Ekipler kısa sürede ağaçta mahsur kalan kediyi buradan alarak indirdi.
Kurtarılan kedi salıverildi. - MUĞLA
Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi! MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor