Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

6 saat önce

OSMANİYE'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]

OSMANİYE'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kediyi sakinleştirmeye çalışan itfaiye erinin çabası ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alibeyli Mahallesi Güneş Sitesi önünde bulunan çam ağacından kedi sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçtaki kediyi kurtarmak için merdiven açtı. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağacın dallarında mahsur kalan ve korktuğu için inemeyen kedi, itfaiye eri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu anlar apartman sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kedi itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınarak indirildi. Su ve mama verilen kedi daha sonra sokağa salındı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
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