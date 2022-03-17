AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

17.03.2022 23:44

BOLU'da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU'da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde sokak köpeklerinden kaçan kedi ağaca çıktı. Ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçtan alarak aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi yeniden sokağa bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-Ekiplerin ağaca çıkması

-Kedinin kurtarılması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI
AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI
AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

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Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Hürriyet, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika


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