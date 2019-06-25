Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.



Foça Mahallesinde çıktığı sığla ağacında mahsur kalan tek gözü görmeyen kediyi görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.



Gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Tek gözü görmeyen ve açlık ve susuzluktan bittin düşen Kedinin inmekte zorlandığını gören ekipler merdivenli araç yardımıyla ağacın üzerine çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi daha sonra ekipler tarafından Hayvan Destek ve Eğitim Derneği'ne (HAYED) teslim edildi.



HAYDED Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, yaptığı açıklamada, ağaca çıkan her kedinin kendi imkanlarıyla inemeyebileceğini söyledi.Kurtarılan kedinin bakımını dernekte sürdüreceklerini dile getiren Bayram, "Havaların çok sıcak. Hayvan 40 derece sıcakta ağaçta biraz daha bekleseydi ölebilirdi" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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