Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti
Son Dakika Yerel Haber

Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

24 dakika önce

Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetiştiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.
Foça Mahallesinde çıktığı sığla ağacında mahsur kalan tek gözü görmeyen kediyi görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Tek gözü görmeyen ve açlık ve susuzluktan bittin düşen Kedinin inmekte zorlandığını gören ekipler merdivenli araç yardımıyla ağacın üzerine çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi daha sonra ekipler tarafından Hayvan Destek ve Eğitim Derneği'ne teslim edildi.
HAYDED Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, yaptığı açıklamada, ağaca çıkan her kedinin kendi imkanlarıyla inemeyebileceğini söyledi.Kurtarılan kedinin bakımını dernekte sürdüreceklerini dile getiren Bayram, "Havaların çok sıcak. Hayvan 40 derece sıcakta ağaçta biraz daha bekleseydi ölebilirdi" dedi.
Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
Muğla, Fethiye, İtfaiye, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solucan gübresi üretimi yapan kadın girimci ayda 3 bin lira kazanıyor Çantasındaki hayvanla ilgili gerçek sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]