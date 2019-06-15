Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediye suni teneffüs
Son Dakika Güncel Haber

Ağaçta mahsur kalan kediye suni teneffüs

2 saat önce

Kayseri'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye amirinin suni teneffüs ve kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Ağaçta mahsur kalan kediye suni teneffüs, System.String[]
Kayseri'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye amirinin suni teneffüs ve kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Melikgazi ilçesindeki Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.
Ağaçta mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtaran itfaiye amiri Mehmet Ali Nalbant, açlıktan ölmek üzere olan kedinin üzerine soğuk su dökerek, kendine getirmeye çalıştı.
Nalbant, daha sonra kediye suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Nefes alıp vermeye başlayan kedi, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında müdahaleye kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:26 Kaynak: AA
Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:51:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediye suni teneffüs
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]