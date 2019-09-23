Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı
9 dakika önce
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Bünyan
ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezinde çam ağacı üzerinde yavru kedi olduğunu fark edenler, belediyeye haber verdi. Gelen Bünyan Belediyesi
Sokak Hayvanları ile Mücadele personeli Akın Ayerdem, ağaca tırmanarak, yavru kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedi, sağlık kontrolü için veteriner kliniğine götürüldü.
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