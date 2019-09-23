Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı

9 dakika önce

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekibi kurtardı, System.String[]
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezinde çam ağacı üzerinde yavru kedi olduğunu fark edenler, belediyeye haber verdi. Gelen Bünyan Belediyesi Sokak Hayvanları ile Mücadele personeli Akın Ayerdem, ağaca tırmanarak, yavru kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedi, sağlık kontrolü için veteriner kliniğine götürüldü.


Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
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