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AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

17.02.2022 18:15

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi belediye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi belediye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dereköy Mahallesi Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu civarında, bugün, bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden öğrenci ve öğretmenler durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri kediyi mahsur kaldığı ağaçtan vinç yardımıyla indirerek sahibine teslim etti. Kedinin kurtarılmasıyla öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler kurtarılan kediyi bir süre sevdi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

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Ahmet Zeki, Bodrum, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika
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