AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi belediye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dereköy Mahallesi Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu civarında, bugün, bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden öğrenci ve öğretmenler durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri kediyi mahsur kaldığı ağaçtan vinç yardımıyla indirerek sahibine teslim etti. Kedinin kurtarılmasıyla öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler kurtarılan kediyi bir süre sevdi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.