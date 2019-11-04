Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Genel Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ağaçtan inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdiBURDUR - Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ağaçtan inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi

BURDUR - Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi merdiven yardımıyla aşağı indirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören Alparslan Keskin, parkta kitap okurken bir kedi sesi duydu. Kitap okumayı bırakıp kediyi ağaçtan indirmeye çalışan ancak indiremeyen Keskin, 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye ekibi istedi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri parktaki bir çam ağacına çıkan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Kedinin inmesi için biraz beklediğini ancak bağırmaya başlamasıyla itfaiye ekiplerine haber verdiğini anlatan Keskin, "Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz" dedi.

Çam ağacında mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye eri ise, "Bizim için her canlı önemlidir" diye konuştu.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Burdur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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