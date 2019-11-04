Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle eski Devlet Hastanesi Caddesinde meydana geldi. Ağaçta mahsur kalan kediyi kadınlar fark etti. Kedinin mahsur kaldığını gören kadınlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından beslenen kedi, daha sonra bırakıldı. - SİİRT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
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