Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre ilçenin Seka Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan ve ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çaycuma itfaiye ekibi, kedi için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye aracındaki merdivenle mahsur kalan kedi ağaçtan kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek alkışladı. - ZONGULDAK

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