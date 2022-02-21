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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

21.02.2022 12:41
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İzmit ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent Konut 4. Etap Vadikent Siteleri önünde bulunan ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiven desteği ile ağaca ulaşan ekipler kediyi kurtardı. - KOCAELİ

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika 3. sayfa: Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı... Kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı Son dakika 3. sayfa: Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı... Kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı Esenler'de 3 katlı binanda çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Esenler'de 3 katlı binanda çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kocaeli, İtfaiye, konut, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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