Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

47 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. Merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkan itfaiye eri, kediyi ağaçtan indirdi. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, sokağa bırakılınca koşarak gözden kayboldu.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, Manisa, İtfaiye, Güncel
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