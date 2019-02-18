Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Gaziantep'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Gaziantep'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çam ağacına tırmanan yavru kedi, burada mahsur kaldı.

Çevrede bulunan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen OSB itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirdi.

Sağlık durumu kötü olan kedi gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İtfaiye, Güncel
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