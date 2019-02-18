Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Gaziantep'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep
'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir çam ağacına tırmanan yavru kedi, burada mahsur kaldı.
Çevrede bulunan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen OSB
itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirdi.
Sağlık durumu kötü olan kedi gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi
ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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