Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

54 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Haciali Öztürk Mahallesi'nde çam ağacına çıkan kedinin 3 gündür inemediğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak korkan kedi daha üstteki dallara çıktı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla ağacın tepesine ulaşarak, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kediyi kurtardı. Vatandaşlar tarafından süt verilmek istenen yere bırakılmasıyla koşarak gözden kayboldu.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

Gaziantep, İtfaiye, Güncel
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