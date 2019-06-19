Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
2 dakika önce
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:26 Kaynak: AA
'nın Çiftlikköy
ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Mahallesi Bahar Sokağı'nda bir çam ağacına tırmanan kedi mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirilerek salındı.
Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu
Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek