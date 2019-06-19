Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

2 dakika önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Mahallesi Bahar Sokağı'nda bir çam ağacına tırmanan kedi mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirilerek salındı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:26 Kaynak: AA
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