Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

54 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Burhaniye ilçesi Kocacami Mahallesi'nde köpekten kaçan kedi, çam ağacına tırmandı. Ancak kedi, bir süre sonra ağaçtan inmeyi başaramadı. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle kedinin bulunduğu dala ulaşan ekipler, kediyi ağaçtan indirdi. Sağlık olan kedi, doğal ortamına bırakıldı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
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