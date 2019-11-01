Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıSİVAS'ta okulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:59 Kaynak: DHA
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
SİVAS'ta okulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kadırburhanettin Mahallesi'nde bulunan Dört Eylül Ortaokulu'nun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi gören okul öğrencileri kendi imkanlarıyla kurtarmayı denedi ancak başaramadı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ağaçtan indirilen kediyi okul öğrencileri sahiplendi.
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