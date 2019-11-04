Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

7 saat önce

Burdur'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burdur'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda kitap okuyan üniversite öğrencisi Alparslan Keskin, çam ağacının dalında mahsur kalan kediyi fark etti.

Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Keskin, itfaiyeden yardım istedi.

Parka gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirdi.

Keskin, yaklaşık 3-4 metre yükseklikteki ağaç dallarında aşağıya inemeyen bir kedi gördüğünü söyledi.

Haber vermesinin ardından itfaiyenin kısa sürede parka geldiğini belirten Keskin, "Hayvanlar soğukta bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz." dedi.

İtfaiye eri Yusuf Aslan da "Bizim için her canlı önemli. Bir canlının hayatı söz konusu olduktan sonra her zaman göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Burdur, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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