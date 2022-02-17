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AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI

17.02.2022 15:34

AMASYA'da, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı.

AMASYA'da, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye aracının merdiveniyle yanına yaklaşan itfaiye erince kurtarıldı.

Kentte Pirinççi Mahallesi Habibi Sokak'taki bir ağacın yüksek dallarında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Sokağa gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 30 metre yükseklikteki kedinin yanına itfaiye aracının merdiveniyle yanaştı. İtfaiyeci, kediyi yakalayarak bulunduğu yerden alıp, aşağı indirdi. Kedi daha sonra bulunduğu bölgede doğal yaşamına salındı

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İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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