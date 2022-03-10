Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Düzce'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Aziziye Mahallesi 891. Sokak'ta evin bahçesindeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedinin sahibi Emine Gören, hava alması için dışarıya çıkardığını belirterek, "Çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Kedimi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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