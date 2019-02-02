Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi Vatandaş Kurtardı
17 dakika önce
Sultanbeyli'de ağaçta mahsur kalan kedi, bir vatandaş tarafından merdivenle kurtarıldı.
Sultanbeyli
'de ağaçta mahsur kalan kedi, bir vatandaş tarafından merdivenle kurtarıldı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ağaca çıkan bir kedi, aşağı inemedi. Uzun süre miyavlayan kediyi fark eden vatandaşlar, bir süre indirmeye çalıştı. Kedi indirilemeyince bir vatandaş getirdiği merdivenle ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kedi, kurtarıldıktan sonra olayı izleyen mahalleli kadınların yanına gitti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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