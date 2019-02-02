Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi Vatandaş Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi Vatandaş Kurtardı

46 dakika önce

Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardıİSTANBUL - Sultanbeyli'de ağaçta mahsur kalan kedi, bir vatandaş tarafından merdivenle kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de ağaçta mahsur kalan kedi, bir vatandaş tarafından merdivenle kurtarıldı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi, aşağı inemedi. Uzun süre miyavlayan kediyi fark eden vatandaşlar, bir süre indirmeye çalıştı. Kedi indirilemeyince bir vatandaş getirdiği merdivenle ağaca çıkarak kediyi kurtardı.Kedi, kurtarıldıktan sonra olayı izleyen mahalleli kadınların yanına gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:20 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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