Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi Vatandaş Kurtardı
46 dakika önce
Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardıİSTANBUL - Sultanbeyli'de ağaçta mahsur kalan kedi, bir vatandaş tarafından merdivenle kurtarıldı.
Ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaş kurtardı
İSTANBUL - Sultanbeyli
'de ağaçta mahsur kalan kedi, bir vatandaş tarafından merdivenle kurtarıldı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi, aşağı inemedi. Uzun süre miyavlayan kediyi fark eden vatandaşlar, bir süre indirmeye çalıştı. Kedi indirilemeyince bir vatandaş getirdiği merdivenle ağaca çıkarak kediyi kurtardı.Kedi, kurtarıldıktan sonra olayı izleyen mahalleli kadınların yanına gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:20 Kaynak: İHA
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