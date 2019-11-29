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Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
7 saat önce
Şanlıurfa'da ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:40 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi'ndeki Kasaptaşı Parkında bulunan ağaçta bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak, kuşu bulunduğu daldan aldı.
İtfaiye ekiplerince yem verilen kumrunun, kanadındaki hafif yaralar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.
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