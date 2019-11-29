Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı

7 saat önce

Şanlıurfa'da ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi'ndeki Kasaptaşı Parkında bulunan ağaçta bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak, kuşu bulunduğu daldan aldı.

İtfaiye ekiplerince yem verilen kumrunun, kanadındaki hafif yaralar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Şanlıurfa, Refahiye, Haliliye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 02:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]