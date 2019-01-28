Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Kumruyu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Kumruyu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

- Ağaçta mahsur kalan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardıBATMAN - Batman'da ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Ağaçta mahsur kalan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı

BATMAN - Batman'da ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman Gap Mahallesinde ağaç dalında ipe dolanıp, mahsur kalan kumruyu gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Batman Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araçla gittikleri bölgede ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtardı. Ayağına dolanan ipi söken itfaiye ekipleri kuşu serbest bıraktı. Mahsur kaldığı yerden kurtulan kuş özgürlüğe kanat çırptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Batman, İtfaiye, Yerel
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