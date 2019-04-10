Son Dakika Haberleri: Ağaçta Mahsur Kalan Yaralı Güvercini İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Mahsur Kalan Yaralı Güvercini İtfaiye Kurtardı

39 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ağaçta yaralı halde bulunan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp veteriner hekimler tarafından müdahale edildikten sonra tedaviye alındı.

Ağaçta Mahsur Kalan Yaralı Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ağaçta yaralı halde bulunan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp veteriner hekimler tarafından müdahale edildikten sonra tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde cadde üzerinde bir güvercinin mahsur kaldığını fark eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ağacın bulunduğu alana gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiper, mahsur kalan güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla yaralı güvercini ağaçtan alan ekipler, yaralandığı görülen güvercini tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Yaralı güvercin, burada veteriner hekim Taner Söylemez tarafından tedavi edildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: İHA
Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Güncel
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