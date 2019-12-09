Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu
Son Dakika 3. Sayfa Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi için trafik ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ve polis seferber oldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi için trafik ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Trafik ekiplerinin yolu trafiğe kapatmasının ardından kediyi indirmeye çalışan itfaiye ekipleri yakalayamayınca kediyi ağaçta bıraktı.


Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu Anafartalar Caddesi'ni trafiğe kapatmasının ardından itfaiye erleri merdivenli araç ile kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak ekipleri gören yavru kedi korkarak ağacın tepesine tırmandı. Ağaçtan inmeye niyetli olmayan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıktığı ağaçta bırakılarak kendisinin inmesi için terk edildi. - BURSA

Hamidiye, İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:21 Kaynak: İHA
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