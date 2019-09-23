Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

57 dakika önce

Bünyan'da çıktığı ağaçta iki gündür mahsur kalan yavru kedi Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Bünyan'da çıktığı ağaçta iki gündür mahsur kalan yavru kedi Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Çarşı merkezinde bulunan bir çam ağacı üzerinde yavru bir kedi olduğunu far eden Belediye personeli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yavru kediyi bulunduğu yerden almakta zorluk yaşayınca devreye belediye ekipleri girdi.Bünyan Belediyesi sokak hayvanlarıyla mücadele personeli Akın Ayerdem ağaca tırmanarak yavru kediyi bulunduğu yerden indirdi.


Yavru kedi belediye ekipleri tarafından tedavi ettirilmek üzere veteriner hekime götürüldü. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, İtfaiye, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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