Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

KARAMAN'da bir caminin bahçesinde yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
KARAMAN'da bir caminin bahçesinde yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaman'da evinden dışarıya çöp dökmek için çıkan lise öğrencisi Rabia Tıraşçı, Bilali Habeşi Camii'nin bahçesindeki çam ağacının tepesinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Tıraşçı'nın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi elektrik hattı kabloları arasında kalan ağaçtaki kediyi kurtarmanın tehlikeli olduğunu tespit ederek, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları, mahallenin elektriğini kısa süreliğine kapattı.
İtfaiye ekipleri merdivenle yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ağacın tepesinde bulunan yavru kediyi kurtardı. Yavru kedinin kurtarılma çalışmasını izleyen lise öğrencisi Rabia Tıraşçı ise bakkaldan aldığı sütü bir plastik bardağa boşaltarak kediye içirdi. Ardından kedi sokak arasında gözlerden uzaklaştı.
Rabia Tıraşçı, "Bugün sabah çöp atmak için evden çıkmıştım. Bir kedi sesi fark ettim. Komşularımız dün geceden itibaren kedi sesini duyuyorlarmış; ama görememişler. İtfaiyeye haber verdik. Gelip kurtardılar" dedi. 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Karaman, İtfaiye, Güncel
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