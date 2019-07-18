Son Dakika Haberleri: Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.


Osmangazi, İtfaiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:11 Kaynak: DHA
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