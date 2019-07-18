Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:11 Kaynak: DHA
BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Osmangazi
ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi
Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
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