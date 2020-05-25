Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Konyaaltı ilçesindeki Antalyaspor kavşağında, saat 16.00 sıralarında uygulama yapan trafik polisleri, bulundukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki ağaçtan kedi sesi geldiğini duyunca bölgeye yöneldi. Yavru kedinin ağacın dallarında mahsur kaldığını gören polisin çabası sonuç vermeyince durum haber merkezine bildirildi. Kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber veren polisler, ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye kurtarma ekibi, merdiven uzattığı ağacın dalındaki yavru kediyi itfaiye erinin yardımıyla bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri, minik kediyi güvenli alana kadar götürüp bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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