Ağaçta Papağan Operasyonu

İZMİR'in Menderes ilçesinde, açık olan pencereden dışarı uçup bir ağaca konan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibi Selim Yıldırım'a teslim edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, açık olan pencereden dışarı uçup bir ağaca konan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibi Selim Yıldırım'a teslim edildi.



Menderes'te yaşayan Selim Yıldırım'ın evinin penceresinin açık unutulması üzerine papağanı gece yarısı pencereden uçtu. Yıldırım, evin yakınlarından bir ağaca konduğu fark edilen papağanını almak için ise belediye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gece eve gelen Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla ağaçtaki papağana ulaşıp yakaladı ve sahibine teslim etti.



Papağanına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Selim Yıldırım, "Bir yıl önce sahiplendiğim papağanım evimizin neşe kaynağı. Bir anlık dalgınlıkla evin penceresi açıkken serbest bıraktık ve o da kaçtı. Ailemizin bir parçası haline gelen papağanımızın eve yakın bir noktada yer alan ağaçta olduğunu tespit ettik. Evcil hayvan olduğu için dış ortama alışkın değil, korkmuş ve bulunduğu ağaçtaki dalların arasına sıkışmış" dedi. Birkaç yeri aradığını, yardım eden olmayınca en son Menderes Belediyesi'ne başvurduğunu anlatan Yıldırım, "Belediye Başkanımız Bülent Soylu'nun talimatıyla ekipler hemen gelip papağanımı kurtardılar. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde, İlk Turda 3 Aday da Yeterli Oyu Alamadığı İçin İkinci Tura Geçildi