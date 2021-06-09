Ağaçta ve asansör boşluğunda mahsur kalan kediler kurtarıldı - Son Dakika

ISPARTA'da biri ağaçta, diğeri ise düştüğü asansör boşluğunda mahsur kalan 2 kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ağaçta kalan kediyi itfaiye eri omzunda indirirken, asansör boşluğundaki kedi ise halatla inen itfaiye eri tarafından yukarı çıkarıldı.

Doğancı Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaca merdiven dayadı. Kedinin bulunduğu bölgeye çıkan itfaiye eri, kediyi kurtarıp omzuna koydu. İtfaiye eri merdivenlerden indikten sonra, kedi omzundan atlayarak ortadan kayboldu.Öte yandan Cumhuriyet Caddesi Özbalcı Pasajı'nda yaklaşık 6 metre derinliği olan asansör boşluğuna düşen kedi de itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri kendini halata bağlayarak boşluğa indi. Kurtarılan kedi yukarı çıkarılarak sahibine teslim edildi.