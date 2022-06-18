Edinilen bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'nde ilek toplamak için ağaca çıkan Dursun E. bastığı dalın kırılması sonucu 8 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ve kurulan düzenekle yaralı şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Dursun E. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.