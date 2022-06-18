Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı

18.06.2022 10:04
Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağaçtan dere yatağına düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağaçtan dere yatağına düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'nde ilek toplamak için ağaca çıkan Dursun E. bastığı dalın kırılması sonucu 8 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ve kurulan düzenekle yaralı şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Dursun E. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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